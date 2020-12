Ludmilla e Brunna Gonçalves reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 15:42 | Atualizado 01/12/2020 15:45

Ludmilla se declarou para a mulher, Brunna Gonçalves, através do Instagram, nesta terça-feira. As duas posaram coladinhas e com o biquíni combinando em um cenário maravilhoso, nas Ilhas Maldivas, onde passam lua de mel.

"Mais um sonho realizado ao seu lado e que sejam todos assim, amo você", escreveu a funkeira.