Publicado 01/12/2020 16:26

A vencedora dos títulos de Miss Bumbum Brasil 2015 e Miss Bumbum World 2019, Suzy Cortez foi assaltada recentemente e teve seu perfil no Instagram hackeado pelos bandidos.

"Fui assaltada ao sair de uma aula de dança. Pedi um carro por aplicativo, estava com o celular na mão. Tinha acabado de comprar, era o segundo aparelho que tive na semana, porque o primeiro caiu e quebrou", contou Suzy Cortez, em entrevista ao site 'NaTelinha'.



"Os bandidos me ligaram, acredita? Pediram R$ 10 mil para reativar a senha, mas desbloqueei o iCloud [armazenamento na nuvem da Apple] e eles não conseguiram ter acesso", acrescentou ela, que registrou B.O por roubo e tentativa de extorsão.



A modelo ainda destaca que está tend prejuízo financeiro, já que precisou desativar o OnlyFans, onde fatura US$ 2 milhões por mês - cerca de R$ 10,6 milhões.