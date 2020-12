Paola Carosella Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 14:51 | Atualizado 02/12/2020 14:54

A chef Paola Carosella exibiu a boa forma nesta quarta-feira (02), em raro registro na academia, com roupa específica para ginástica.



"Postando para mostrar o corpão apenas — demorei uns 40 anos para gostar de mim — então melhor celebrar enquanto tem um pouco de colágeno e gravidade", disse a chef na legenda da foto, publicada no Instagram.



A publicação rendeu muitos elogios dos seguidores, que enalteceram a musa do 'Masterchef'. "Com licença, gostaria de saber se você é Deus", brincou uma pessoa. "A sua beleza é algo inexplicável", disse outra seguidora.