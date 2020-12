Ellen Roche e o namorado reprodução do instagram

Publicado 02/12/2020 16:13

Ellen Roche relembrou seu primeiro beijo com o namorado, Guilherme Chelucci, em entrevista ao site Gshow.

"Estávamos numa festa, conversamos, dançamos e nos divertimos entre amigos e quando estava indo embora, ele me tascou um beijão. Eu pensei: 'meu Deus, como não tinha reparado nesse homão?' . Só olhava pra ele como amigo", diverte-se.

Juntos há sete meses, a atriz revelou que os dois se conhecem há quatro anos, mas que o interesse de namorarem só surgiu este ano.

"Nos conhecemos na novela (Haja Coração, ela era a Teodora e ele o Tarzan), ficamos amigos, só amigos mesmo, e temos muitas pessoas em comum. O algo a mais veio um pouco antes da pandemia e ela fortaleceu o nosso romance", destacou a loira, que falou sobre o pedido de namoro: "A gente se dá muito bem. Contamos desde maio, quando ele me fez um jantar maravilhoso e me pediu em namoro. Eu sou muito romântica, ele também."

Ellen também não esconde as qualidades do amado. "Ele tem um coração enorme, é uma pessoa incrível. Amo seu senso de humor, o quanto me faz rir. Temos cumplicidade, carinho, respeito e uma torcida enorme pelo outro. Não nos desgrudamos mais! Ele me mima muito, cuida bem de mim."