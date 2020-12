MC Mirella Reprodução

Publicado 03/12/2020 09:11

São Paulo - MC Mirella, de apenas 22 anos, tem muita história para contar, apesar da pouca idade. A menina que começou no funk e usou as redes sociais para alavancar seu trabalho, hoje também colhe os frutos da sua participação em "A Fazenda 12".

Durante a "Live das Venenosa", na última terça-feira, a jovem abriu o coração e contou um pouco sobre seus problemas familiares. Mirella revelou que foi expulsa de casa quando tinha apenas 17 anos, porque seus pais não aceitavam que ela queria viver do funk. Na época, foi obrigada a viver de favor na casa de amigos, pois não tinha dinheiro nem para onde ir.

"Meus pais não aprovavam a carreira que escolhi para mim, não queriam me deixar sair, queriam me prender em casa, então tive de sair de lá. Era uma loucura, eles não me aceitavam, fui praticamente expulsa", falou.

Mirella contou que nas primeiras semanas teve que morar de favor na casa de uma namorada. Depois, juntou dinheiro de alguns videoclipes e apresentações e alugou um quartinho.

"Eu não queria fazer faculdade, eu queria seguir no funk, então sai de casa e fui tentar essa vida. Eu tinha apenas 17 anos", explicou. Felizmente, o perrengue não durou muito e Mirella conseguiu dar a volta por cima.

Hoje, com quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais e contratos publicitários com várias marcas, a MC sustenta a família que não a aceitava. "Meu pai e minha mãe não trabalham, eu sustento todo mundo", revelou a influenciadora.

"Não me arrependo de nada não. Fui muito enganada, me passaram para trás por ser novinha, mas tudo isso serviu para me ensinar e me fortalecer. Hoje em dia é difícil me enrolarem. Já convivi com muita gente malandrinha.", finalizou.