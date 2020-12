Rodela está com 95% do pulmão comprometido Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 21:07

Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela, faleceu aos 66 anos, nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pela assessoria do SBT, através de uma nota.

"É com pesar que SBT lamenta o falecimento do humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela, nesta quarta-feira, 02 de dezembro. Rodela tinha 66 anos e estava internado havia duas semanas no Hospital Geral de Guarulhos.Nesta terça-feira, 01, foi confirmado seu diagnóstico para Covid-19. No início desta noite, foi submetido a hemodiálise e sofreu paradas cardíacas, vindo a falecer.O SBT presta solidariedade e deseja que Deus conforte sua família".