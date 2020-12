Foto de Andressa Suita foi curtida pelo ex, Gusttavo Lima: primeira interação pública após a separação Reprodução Internet

Rio - Gusttavo Lima curtiu, pela primeira vez após a separação, uma foto de sua ex-mulher, Andressa Suita. Os fãs que torcem pelo casal ficaram enlouquecidos com a atitude do cantor e já começaram a falar em reconciliação. Esta é a primeira interação pública entre os dois desde que anunciaram a separação.

Na foto que Gusttavo Lima curtiu Andressa aparece toda produzida, de óculos escuros. "Só eu reparei na curtida do Gusttavo? Posso começar a me iludir?", comentou uma pessoa. "O embaixador está curtindo a morena dele", disse outra admiradora. "Só consegui prestar atenção na curtida do Gusttavo", disse um seguidor. "Teremos volta?", perguntou uma curiosa.

Famosos como Maraisa, Duda Reis, Simone e Simaria, Bárbara Evans, também curtiram a foto de Andressa.