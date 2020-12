Viviane Araújo Reprodução

Publicado 03/12/2020 19:40

Rio - Viviane Araújo levou a pior no processo de danos morais que moveu contra seu ex-marido Radamés Martins e a atual esposa dele, Caroline Furlan, desde maio deste ano. Viviane pediu R$ 30 mil em danos morais, uma retratação pública e a proibição de que o casal mencionasse seu nome, além de gratuidade nas custas do processo. Mas a Justiça negou todos eles. A informação é do site Metrópoles.

O processo foi iniciado após Caroline fazer comentários direcionadas a Rainha de Bateria e seus seguidores nas redes sociais, depois de sair uma reportagem falando sobre o acordo financeiro feito por Viviane e Radamés, quando se separaram, em 2017. Ela teria pagado R$ 400 mil ao ex-marido, referente à metade do valor de um apartamento que eles compraram juntos no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. A reportagem só não mencionou que o investimento foi feito pelos dois.

Segundo a juíza, não ter ficou claro se as ofensas era direcionadas a Viviane. “Deste modo, embora as referências feitas pelos réus à autora em suas redes sociais possam ter sido desagradáveis à mesma, não se mostram aptas à configuração de dano moral indenizável, não tendo os réus extrapolado o direito de expressão. Também cumpre destacar que a doutrina mais abalizada é uníssona em afirmar que o mero dissabor, discussões do dia a dia que não afetem à intimidade, não são capazes para justificar a existência do dano moral”, diz a sentença, assinada pela juíza Priscilla Ferreira Nobre Rocha.

Procurada pelo Metrópoles, Caroline Furlan falou sobre a conclusão do processo. “Sempre tivemos confiança de que não cometemos nenhuma ofensa cabível de dano moral, achei o processo desnecessário desde o início. Nosso desejo sempre foi virar essa página e ter nossos nomes desvinculados. Para nós, é uma situação bem desagradável“, resumiu a especialista em finanças. Ela ainda enviou um vídeo de seu advogado comentando a decisão.



Já a assessoria de Viviane Araújo e seu advogado, Newton Dias, não deram retorno ao site.