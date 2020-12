Gabi Martins Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 11:13

Rio - A ex-BBB Gabi Martins já entrou no clima nataliano e deixou os internautas boquiabertos com foto ousada. Nesta quinta-feira, a cantora postou uma foto com decote avantajado e sem sutiã.

fotogaleria

Publicidade

Com direito a look luxuoso, ela posou com vestido brilhante na frente de uma árvore de Natal e esceveu: "Então é Natal! Tá chegando, né?".

Fãs elogiaram a dispensa do sutiã e a peça decotada, deixando mensagens para a influencer nas redes. "Deusa, maravilhosa! Amei o look", comentou uma. "Gostosa demais!", falou uma outra seguidora.