Publicado 04/12/2020 00:00 | Atualizado 04/12/2020 13:52

Rio - Maraisa, dupla com Maiara, tem exibido sua barriga trincada nas redes sociais. A cantora revelou que emagreceu 5kg de gordura visceral e contou o segredo de sua boa forma aos internautas, através do Instagram Stories, na noite de quinta-feira.

"Gente... Eu quero compartilhar com vocês essa nova Maraisa com meus 5 quilos a menos de gordura visceral! Agradeço muito ao meu médico, que sempre me dá as melhores dicas. Nessa pandemia aprendi que saúde também é um dos pilares para nossa felicidade. Não adianta estar feliz e doente e nem saudável e infeliz né?! Uma coisa está ligada à outra!", começou ela.

Ela ainda contou qual atividade física tem feito: "Todo dia uma corridinha, mesmo que a gente não goste, é simples de fazer... E o melhor, é de graça!! Colocar um tênis e sair pra correr virou parte da minha rotina e fez com que eu perdesse esse 5 quilos. Acreditem... Vale muito a pena! Quero continuar com esse hábito mesmo depois que voltar pra estrada... Vamos nos movimentar galera... Faz bem pro corpo e, principalmente pra alma", concluiu.