Tierry

Por Isabelle Rosa

'Ôh, Rita, volta, desgramada! Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ôh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa'. Você provavelmente já ouviu o hit 'Rita', de Tierry. A canção está na boca do povo e nas paradas de sucesso. No entanto, todo esse furor em torno da canção não era esperado pelo cantor. "Me surpreendeu. Eu costumo fazer música para que ela viralize. Pra que a gente não precise gastar tanto pra ela chegar nas pessoas. Fiquei surpreso que ela tenha tido essa proporção nacional", confessa.

fotogaleria

Publicidade

A sofrência conquistou anônimos e famosos, como Neymar Jr. Mas quem surgiu com a música na ponta da língua e fez o coração do cantor bater mais forte foi Lázaro Ramos:"Eu fiquei muito feliz de ter visto ele cantando, dançando, curtindo a música. Foi muito top, de verdade", afirma.

Tierry explica que a 'facada', na verdade, seria uma forma de dizer que a pessoa foi traída. "A facada, realmente, é no sentido figurado. Mas é óbvio que todo mundo ia pensar no literal. E pode ser literal também. Mas isso nunca aconteceu comigo. Se eu já tomei uma facada dessa, no sentido figurado, eu não sei. Mas todo mundo fala que o corno é o último a saber", diverte-se.

Publicidade

Se na música, a Rita foi perdoada, se ela fosse mulher de Tierry, ia continuar bem longe dele. "Cara, eu acho que não perdoaria a Rita, não. Nunca digo nunca, mas eu acho que facada é demais", avalia ele, que não acredita neste amor que perdoa tudo. "Não acredito. Aí já é falta de amor, nesse caso da música. Falta de amor próprio", destaca.

MÚSICAS DE DUPLO SENTIDO

Publicidade

Outra música de Tierry que conquistou o público foi 'Já peguei coisa pior'. A música brinca sobre o que é pior: a covid-19 ou uma mulher complicada. Tierry não foge da pergunta: "Eu acho que eu peguei de pior foi o coronavírus. É óbvio que teve alguns relacionamentos tóxicos. Acho que todos nós já tivemos. A música 'Já Peguei Coisa Pior' faz referência a esses relacionamentos tóxicos que chegam perto do corona, mas que não conseguem, sem dúvida, ultrapassar. Apesar de que, a gente vê muito o feminicídio e mulheres que acabam fazendo loucuras e tirando a vida de seus companheiros. Então, tem gente que chega ao nível do coronavírus", avalia ele.

O cantor também fala sobre as letras divertidas de suas músicas: "Essa questão do duplo sentido, da surpresa, é uma das coisas peculiares do meu trabalho. E que faz com que as pessoas, sem dúvidas, gostarem de saber o final, como que a história vai se desenrolar. Então, acho que isso acaba prendendo eles. E ele é um dos pontos de sucesso do meu trabalho", frisa.

Publicidade

CARREIRA DE COMPOSITOR



Tierry passou 12 anos compondo para artistas como Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Luan Santana, Lucas Lucco e vários outros. Para ele, é gratificante fazer parte da história dessas pessoas. "Dá muito orgulho. Porque você fazer parte desses grandes artistas, a nível nacional, você conseguir agregar na carreira deles, fazer parte da história deles, é uma coisa eterna. Ano passado mesmo tive em 'Cem Mil' (cantada por Gusttavo Lima) a música mais tocada do país, ganhei o carnaval com a Ivete (Sangalo) com o 'Mundo Vai'. É uma honra muito grande. Acabei de participar do DVD das Coleguinhas (Simone e Simaria), do Lucas Lucco. Antes, eu só participava com as músicas e agora eu participo com a minha voz. Isso é uma realização muito grande", avalia.

DIAGNÓSTICO DE CORONAVÍRUS

Publicidade

Curado da Covid-19, Tierry relembra quais foram os sintomas que teve da doença. "Tive dor de garganta, febre, dor no corpo, bastante tosse. O que mais me deixou preocupado foi esse cansaço que a Covid-19 dá. Eu fiquei com 20% do pulmão comprometido, ou mais. Porque depois eu não fiz mais a tomografia e eu senti que os sintomas de tosse aumentaram uma época. Assim, eu estou sem o vírus hoje. Mas tendo que combater essas sequelas que foram deixadas pelos vírus", comentou ele, sem dar mais detalhes.

SUCESSO EM MEIO À PANDEMIA

Publicidade

A realização de um artista é ver sua música na ponta da língua da galera e fazer um show lotado. Imagina, então, estourar em meio à pandemia e não poder 'aglomerar'. É por isso que Tierry está passando. O cantor, confessa, que acaba sendo um pouco frustrante. "Sem dúvida. Eu queria muito estar fazendo shows. Se não fosse pela pandemia, eu estaria sem data. Eu já estou sem data com a pandemia, porque tem alguns lugares que já está podendo fazer show, com público reduzido ou em lounges. Estamos fazendo isso já. Estamos saindo um pouco das lives, as lives deram um pouco uma cansada. Então, é frustrante. Não vejo a hora que a gente tenha uma vacina, para que possa normalizar tudo, que esteja todo mundo imune, para voltarmos a fazer shows como sempre foi: lotado de gente", deseja.

PLANOS PARA 2021

Publicidade

Tierry já tem sua listinha de desejos para o ano que vem. "Quero gravar um DVD lotado de gente. Com algumas participações, de pessoas que sou fã, que já estão na minha cabeça, mas eu vou deixar pra falar em outra oportunidade. É isso: quero fazer muitos shows, organizar minha vida", afirma.

CORAÇÃO ESTÁ SEM DONA

Publicidade

Após terminar um relacionamento de nove anos com a digital influencer Lorena Allveis, o cantor diz que segue solteiro. "Agora estou solteiro. Acabei de terminar um relacionamento com a mãe do meu filho, Adriel. E, agora, estou curtindo um pouco a solteirice", conta.