Por O Dia

Publicado 04/12/2020 17:50 | Atualizado 04/12/2020 18:02

Rio - Após sofrer um acidente de carro, MC Kevin surgiu com o braço e a perna engessados em um vídeo publicado por ele, no Instagram, nesta sexta-feira. Na gravação, o cantor, que está internado no Hospital Vitória, em São Paulo, tranquilizou seus fãs.

"Estou bem. Obrigadão pelo carinho. Vou ficar aqui nesse quarto pelo menos hoje. Amanhã acho que eu já tenho alta. Acontece. A vida é assim", disse ele, que hoje lança o clipe novo Pra Inveja é Tchau, ao lado do MC Davi.



O funkeiro mostrou que está na companhia da advogada Deolane Bezerra, e disse que eles reataram o namoro no hospital. "Meu Deus como falam da minha vida. Amo a Deolane. A gente se ama, né vida?", perguntou ele. "Nós vamos casar e saindo daqui vamos fazer uma lua de mel. Vamos para a praia que eu estou precisando. O amor é lindo, mas é assim, brigas e intrigas", afirmou.

