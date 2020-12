Patrícia Abravanel reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 18:55 | Atualizado 04/12/2020 18:58

Rio - Patricia Abravanel fez uma live com a sexóloga e youtuber Aryanne Marques, no Instagram, e mostrou o presente que ganhou da entrevistada: um kit de produtos de sex shop.

"Meu marido vai ver as novidades e já vai ter truque novo", brincou Patrícia, que é casada com o ministro Fábio Faria, com quem tem três filhos: Pedro, Jane e Senor.

Na caixinha tinha produtos como colar de pérolas, massageador, uma calcinha tailandesa vermelha e gel lubrificante. A filha de Silvio Santos mostrou item por item. "Meu marido vai me matar com essa live aqui", disse ela, aos risos.

Na entrevista, Patrícia disse que sexo não precisa ser um tabu: “Não tem que ter vergonha. Homem e mulher, ambos satisfeitos, é importante para uma relação”, disse.