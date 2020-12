Gabi Brandt Reprodução

Publicado 05/12/2020 15:02

Rio - A influenciadora digital Gabi Brandt surpreendeu seus seguidores ao expor o histórico da família com câncer de útero. Gabi contou, por meio dos stories do Instagram, que teve suspeita de câncer de útero antes de engravidar do Henri, mas fez a biópsia e deu tudo certo.

Além disso, Gabi contou que tem que se cuidar em relação a isso por causa sua genética, já que sua bisavó, avó e mãe tiveram.