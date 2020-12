Christiane Torloni reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 16:54

Rio - Christiane Torloni se emocionou ao relembrar um de seus filhos gêmeos, o Guilherme, morto em 1991, quando ele tinha 12 anos, em um acidente de carro, durante um bate-papo com Tony Ramos e Cauã Reymond no painel da CCXP Worlds.

A atriz estava falando sobre as gêmeas Fernanda e Vivi que interpretou em Cara & Coroa (1995) quando lembrou do menino.

"Fui mãe de gêmeos e isso me fez conviver de maneira especial com as diferenças. Eles eram irmãos idênticos e brincavam de um se fazer passar pelo outro desde pequenos. Era o olhar que me dizia quem era quem. A alma é única. Não existem duas pessoas no mundo com a mesma alma", conta ela.

Ela ainda falou sobre a experiência de dar vida a gêmeas na TV. "É maravilhosa. Você tem um leque emocional amplificando. Fica um processo muito vivo. Quando você tem a rara oportunidade de ter dois personagens iguais e antagônicos, lidar com essas forças é maravilhoso."