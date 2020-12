Fernanda Gentil e Priscila Montandon na Zona Sul do Rio AGNEWS

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 17:11 | Atualizado 05/12/2020 17:12

Rio - Fernanda Gentil e Priscila Montandon aproveitaram o calor deste sábado para tomar uma cervejinha, na Zona Sul do Rio.

fotogaleria

Publicidade

As duas ficaram na frente de um bar conversando e deram boas risadas. No local, as duas ainda trocaram vários beijinhos.

Fernanda e Priscila estão juntas desde 2016 e oficializaram a união numa cerimônia secreta, em 2018.