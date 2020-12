Por IG - Gente

Publicado 06/12/2020 10:05





Palmirinha Onofre, de 89 anos, segue internada na UTI do Hospital do Oswaldo Cruz, em São Paulo. De acordo com um boletim médico, ela está "clinicamente estável, mas sem previsão de alta".

"O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que a paciente Palmira Nery Silva Onofre, a Palmirinha, permanece internada na Instituição desde a última terça-feira, 1º de dezembro, para tratamento de quadro de distúrbio metabólico. A paciente encontra-se estável clinicamente, sem previsão de alta", diz o boletim assinado pelos médicos.

A assessoria da apresentadora também emitiu uma nota. "Sua geriatra pessoal, a Dra. Patrícia Alarcon, recomendou a internação na UTI por precaução, já que ela tem 89 anos. A príncipio, foi dectado uma hiponatremia, baixa de sódio. Ela terá que fazer essa reposição aos poucos e vai passar por mais exames. Ela está consciente. Chegou andando ao hospital e está na UTI por precaução mesmo", informou.

Em outubro deste ano, Palmirinha tinha sido hospitalizada após uma infecção de urina. Ela ficou sete dias internada para acompanhamento.