Por O Dia

Publicado 06/12/2020 08:46 | Atualizado 06/12/2020 08:47

Rio - Grávida pela primeira vez, Patrícia Cardoso, namorada de Marcelo Adnet há três anos, deu luz a Alice. Alice Cardoso Adnet nasceu de parto normal em hospital no Rio de Janeiro neste domingo.

Logo após o parto, o humorista postou foto nos stories do Instagram com a marca do pezinho da filha no braço. Sobre um coração, Adnet escreveu: "Alice"