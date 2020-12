Por IG - Gente

Publicado 06/12/2020 09:46 | Atualizado 06/12/2020 09:47

Oscar Filho foi criticado, na última sexta-feira (04), após fazer piada envolvendo o assédio sexual de Marcius Melhem contra Dani Calabresa, relatado com detalhes à revista Piauí.



"Sobre o Marcius Melhem ter colocado o pau para fora para mostrar para a galera... Que coragem, hein? Eu nunca seria um assediador porque eu não tenho autoestima suficiente para mostrar a benga para os outros. Eu escondo meu pau até de mim mesmo. Eu mijo de luz apagada", escreveu Oscar Filho.

No sábado (05), a postagem gerou repercussão negativa para o humorista. Alvo de críticas, sem se desculpar, o ex-contratado do SBT resolveu se justificar.

"Escrevi isso ontem, mas algumas pessoas resolveram dar mais atenção a uma piada subvertendo a intenção dela. Pra mim, é claro: sou contra o assédio e todo mundo deveria ser, mas parece que as pessoas precisam ver você falando sério sobre o óbvio, sendo claramente contra assuntos tabus", iniciou.

Ainda no texto, ele afirmou. "Minha maneira de lidar com isso foi escrever esse tweet e, depois, fazer piada para superar o assunto. É assim desde que me conheço por gente".

"Ainda acho que deve-se fazer piada com tudo, inclusive com assédio. Cabe ao interlocutor ter boa vontade em entender o que está por trás do que está escrito. Mas acho curioso a piada, o humor estar virando uma coisa negativa. Algo que sempre serviu para sublimar, bater, questionar, mudar padrões. Piada com coisa séria, em si, está se tornando um tabu", analisou Oscar.

"Quanto a mim, vou tentando aprender e acertar. Muita coisa envolve uma piada: a graça, o timing, o tema, o contexto, as palavras, a intenção (uma pá de coisas) e todas elas juntas. Mas creio que seja assim com tudo. Tudo é aprendizado, tudo é passível de ser reconsiderado. No mais, fiquem tranquilos. Nunca verão uma notícia minha sobre assédio. Não tiro mais o pau para fora nem pra mijar. Vou ter que lavar roupa toda vez que eu for ao banheiro", finalizou Oscar Filho.