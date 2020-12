Andressa Urach vai mudar radicalmente o visual Divulgação | CO Assessoria

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 11:23

Rio - Com noivado anunciado há menos de uma semana, Andressa Urach revelou o que pensa do sexo antes do casamento. Em entrevista à 'GQ', ex-vice-Miss Bumbum, que já se mostrou muito conservadora e religiosa em diversas ocasiões, conta de amadureceu nos últimos tempos.

“Eu amadureci bastante em relação a isso. Acredito que cada um sabe o que deve ou não fazer, e não cabe a mim julgar o que é certo ou errado”, disse.