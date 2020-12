Pedro Bial Globo/Ramón Vasconcelos

Publicado 06/12/2020 16:28 | Atualizado 06/12/2020 16:37

Rio - Aos 62 anos, Pedro Bial revelou como é criar suas duas filhas pequenas - Laura, de 3 anos e Dora, que vai completar um nos próximos dias-, em entrevista ao programa "Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show".

"Agora, eu pai-avô, é uma outra viagem. Com a vida que eu já tenho, ver uma criança começando a falar, aprimorar vocabulário, outra começando a andar... é o maior espetáculo da terra", diz ele.

Bial ainda fala sobre as características da filha. "A Dora vai fazer um ano. Ela tem me ensinado... é um aprendizado de você mesmo, porque você olha e vê você quando era pequeno. A Dora é a primeira que é fisicamente parecida comigo. Ela tem uma garra, um espírito de luta... depois você vai sendo moldado pela civilização e disfarça esse espírito de passar por cima de qualquer coisa pelo que você quer", avalia.

Sobre Laura, ele também se derreteu: "A Laura, por exemplo, está com três anos. Aí aparece essa menina de um ano, bonita, cheia de gás, e a Laura está corroída de ciúmes, com muita raiva, e com razão", concluiu o jornalista, que também é pai de Ana, de 32 anos, Théo, de 21, e João Pedro, de 17.