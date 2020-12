Bruno, o Borat de Amor e Sexo reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 18:10 | Atualizado 06/12/2020 22:32

Rio - Bruno Miranda, o Borat do programa 'Amor & Sexo', não vai mais sair do hospital neste fim de semana. Ele teve sua alta cancelada após ter uma infecção. A notícia foi dada pelo perfil dele no Instagram na manhã deste domingo.

fotogaleria



"Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente, Cruz Sagrada seja minha luz. Deus dê forças e cura para meu filho, que se encontra na enfermaria do Hospital Lorenço. Obrigada pelo carinho da equipe médica e de enfermeiros e todos meus amigos, que estão junto comigo firmes em oração. Deus cuide de todos nós", publicou ele. "Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente, Cruz Sagrada seja minha luz. Deus dê forças e cura para meu filho, que se encontra na enfermaria do Hospital Lorenço. Obrigada pelo carinho da equipe médica e de enfermeiros e todos meus amigos, que estão junto comigo firmes em oração. Deus cuide de todos nós", publicou ele.

Publicidade

Em seu Instagram Stories, a mulher de Bruno. Mariana Melgaco de Mello, falou sobre o estado de saúde do artista. "O quadro do Bruno está estável de ontem pra hoje. Hoje, o número total de leucócitos se manteve o mesmo, mostrando que o antibiótico já está fazendo efeito. E na tomografia viram que o rim direito está quase 100%. Vamos em frente, meu amor", escreveu.