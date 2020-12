Fernanda Keulla reprodução do instagram

Por O Dia

Rio - Fernanda Keulla está aproveitando seus dias de férias em Itacaré, na Bahia. A campeã do 'Big Brother Brasil 13', a apresentadora está hospedada no Barracuda Beach Hotel, com diárias de aproximadamente 2 mil reais.

No Instagram, neste domingo, ela compartilhou alguns cliques de sua viagem. Com um biquíni de onça bem pequenininho, a advogada esbanjou boa forma.