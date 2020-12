Grazi Massafera reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 19:47

Rio - Grazi Massafera é pura disposição! De biquíni e um shortinho bem curto, a atriz mostrou o abdômen trincado após correr cerca de 8km, neste domingo.

"Corridinha no meio do mato. 8km", escreveu ela no Instagram Stories. Depois, Grazi ainda aproveitou para tomar um banho de cachoeira.

A loira está curtindo uns dias de descanso em meio à natureza com a filha, Sofia. Ela mostrou alguns momentos com a menina no local, que tem vários animais, cachoeira e flores.