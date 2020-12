Confira os looks das famosas que bombaram em 2020

São Paulo - O ano de 2020 não foi fácil para ninguém. Mas se tem uma coisa que ajudou a alegrar um pouco os corações do público foram os looks das famosas. O motivo: nem mesmo diante da pandemia elas deixaram de ousar e trazer à tona looks mega originais e estilosos. Selecionamos alguns dos melhores looks das famosas neste ano, com uma lista que vai de Anitta no MTV EMA 2020 até Beyoncé em seu filme ‘Black Is King’. Confira!

Anitta

A "patroa" foi presença confirmada no MTV Europe Music Awards 2020 e foi um dos pontos altos do evento, tanto por sua participação como pelo vestido incrível confeccionado pela grife Dolce & Gabbana. O modelo valorizou suas curvas com um corpete e acrescentou uma saia bem volumosa. Ela não levou para casa o prêmio de Melhor Artista Brasileiro, mas foi lembrada como uma das mais bem vestidas do evento.

Ludmilla

Para o Prêmio Multishow 2020, Ludmilla ganhou o título de Cantora do Ano com um vestido que mescla o urbano com o clássico. A cantora usou um body colorido em tie dye com estampas e grafites que simbolizam a cultura de quebrada, feita por Rafael Chaouiche especialmente para ela. Para coroar o look, ela usou uma capa de três metros de comprimento.

Manu Gavassi

Manu Gavassi definitivamente foi uma das mulheres que mais brilharam em 2020. Durante sua participação no Big Brother Brasil, ela apostou em combinações despojadas e modernas. Seja dentro da casa ou em seus vídeos conversando com os fãs, ficou evidente todo seu amor ao vestido slip dress em cores pastel.

Bruna Marquezine

Ao lado de Gavassi, sua amiga, Bruna foi apresentadora dos Prêmios MTV MIAW 2020. Em meio às combinações ousadas (com direito a interpretação de look icônico de Britney Spears), ela brilhou ao usar esse modelo glam da Ashi Studio. O modelo super elegante é justo e tem uma barra cheia de laços gigantes.

IZA

A cantora ostentou uma série de looks coloridos e incríveis no Prêmio Multishow 2020, em que foi apresentadora. Mas o que mais ganhou os olhos do público foi o luxuoso vestido roxo desenhado por Fabiana Milazzo e Andrea Pacci. Além da causa sereia, chama atenção o aspecto brilhoso que é resultado de 1 milhão de mini cristais.

Beyoncé

Beyoncé inovou novamente no mundo da música com seu documentário ‘Black Is King’, releitura afrofuturista do filme ‘O Rei Leão’. Mais do que o enredo e as músicas, o longa-metragem traz um trabalho de figurino impecável. Um dos looks mais memoráveis do curta é uma peça que veste todo o corpo com animal print. O sentido desse modelo é resgatar tradições africanas: os líderes usam peças com estampas de animais para demonstrar autoridade.

Lady Gaga

Lady Gaga foi a rainha dos looks no Video Music Awards 2020. Além de levar para casa diversos prêmios por seu álbum ‘Chromatica’, ela ficou carimbada por seus looks incríveis e mega inventivos, uma das marcas registradas da artista. Ela uniu o obrigatório ao agradável e soube como usar as máscaras como aliadas, tornado-as grande diferenciais de suas peças. Ao menos quatro grifes foram chamadas para colaborar com ela para os modelos da premiação: Valentino, Area, Christopher John Rogers e Iris van Herpen.

Ariana Grande

Ariana Grande causou o maior auê no tapete vermelho do Grammy 2020, em janeiro. Ela trocou de roupa mais três vezes depois de chegar no evento, mas o que marcou mesmo foi esse vestido de princesa feito pela estilista Giambattista Valli. O modelo luxuoso combinou tomara que caia, luvas e um tule em babado bem volumoso.

Zendaya

A atriz de 24 anos fez história ao se tornar a mulher mais jovem a ganhar um prêmio por Atriz de Drama no Emmy. E ela estava vestida à altura para a ocasião! Em um de seus looks, ela usou um top mega brilhoso, bordado com cristais e pérolas e saia de poá com bolinhas rosas. O modelo foi feito especialmente para ela pela grife Armani Privé.

Bianca Andrade

Bianca Andrade não levou o prêmio do Big Brother Brasil 2020, mas mesmo assim não deixou de chamar atenção durante a final do reality. Ela usou um vestido e bandana rosas na final, parte de sua linha de roupas pela marca Kaoli. As peças fizeram tanto sucesso que esgotaram em 24 horas!

Romana Novais

Na última semana, a médica e esposa do DJ Alok chamou atenção ao fazer uma sessão de fotos usando um vestido geométrico. A ideia da peça, segundo Romana, é inovar e trazer uma percepção moderna sobre a maternidade. Não demorou até que se tornasse um dos looks mais comentados do ano.