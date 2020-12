Marieta Severo Globo/Fábio Rocha

Rio - A atriz Marieta Severo, de 74 anos, que está internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, ainda não tem previsão de alta.

A veterana foi internada para tratar uma pneumonia em decorrência da covid-19. De acordo com a assessoria da atriz, Marieta "ainda não tem prazo para sair do hospital. Ela segue tratando a pneumonia, mas se sentindo melhor a cada dia".

Marieta Severo foi internada na última sexta-feira. A atriz foi diagnosticada com covid-19 no dia 30 de novembro após começar as gravações da novela "Um Lugar ao Sol", da Globo.