Vitória Strada e Marcella Rica Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 11:06 | Atualizado 07/12/2020 11:11

Rio - A atriz Vitória Strada surgiu no maior chamego com a namorada, a também atriz Marcella Rica, nas redes sociais neste domingo. O casal aproveitou o domingo para ficar agarradinho e fazer um registro bem carinhoso.

Na foto, Vitória aparece deitada com a amada e com um sorrisão no rosto. ""Dia de ficar agarradinha", disse ela. As atrizes estão juntas desde 2019.