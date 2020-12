Solange Couto reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 16:42 | Atualizado 07/12/2020 16:42

Rio - Solange Couto contou que se mudou para o Retiro dos Artistas para morar com sua mãe, já que ficou 8 meses longe dela devido a pandemia do novo coronavírus. A revelação foi feita em entrevista ao canal de Caio Fischer no YouTube.

"Não vi minha mãe por oito meses porque o Retiro resguarda os seus. Minha mãe vive no Retiro há um ano e meio. Isso é uma instituição não de caridade, é uma instituição bem-mantida, bem organizada", disse a atriz, de 63 anos.

No bate-papo, ela ainda elogiou o trabalho que o ator Stepan Nercessian faz no local.

"O Stepan (Nercessian) é brilhante. A administração que a Cida e o Robson fazem aqui é maravilhosa (...) Aqui não é como as pessoas pensam, um depósito de gente. Estar no Retiro dos Artistas não quer dizer estar abandonada, falida, lascada, desempregada, nada disso", garantiu Solange.