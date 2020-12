Ludmilla visita zoológico particular reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 19:15

Rio - Em Dubai, Ludmilla visitou o zoológico particular do bilionário Saif Ahmad Belhasa e mostrou detalhes do local em seu Instagram, nesta segunda-feira. A cantora estava acompanhada de sua esposa, Brunna Gonçalves, e sua mãe, Silvana Oliveira.

No Instagram Stories, a cantora posou com uma leoa. "Esperei tanto por esse momento, mas chegou na hora e fiquei morrendo de medo. Mas ela é uma fofa", disse ela, no vídeo, em que aparece alimentando o animal.

No local, Ludmilla e a esposa brincaram até de cabo de guerra com um tigre. Ela ainda filmou a interação delas com outros bichos do local como macacos, tigres, jacaré e até girafa.