Por O Dia

Publicado 07/12/2020 19:30

Rio - Iza deixou geral babando por seu corpo ao compartilhar uma foto com um biquíni fio-dental, no Instagram, no último domingo.

A cantora exibiu seu bumbum na nuca e sua beleza natural ao posar sem maquiagem.

Famosas como Giovanna Ewbank, Sheron Menezes, Tatá Werneck e Ana Furtado não pouparam elogios à beleza e boa forma de Iza.