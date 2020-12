Kim Kardashian exibe curvas de biquíni asa delta

Rio - Kim Kardashian deixou todos os seus seguidores do Instagram babando ao postar uma foto em que aparece com um biquíni bem pequenininho curtindo uma banheira de hidromassagem. "Sempre encontre a luz", escreveu a socialite, que também caprichou no "carão".

Kim Kardashian completou 40 anos em outubro deste ano. A socialite tem três filhos: North, 7, Saint, 5, Chicago, 2, e Psalm, 1. Todos são frutos do casamento com o rapper Kanye West.

