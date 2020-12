Sertanejo Leonardo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 11:30 | Atualizado 08/12/2020 11:40

Rio - O cantor Leonardo contou no Instagram, nesta terça-feira, que testou positivo para covid-19. O sertanejo passa bem, mas pediu orações para ele, sua mulher, Poliana Rocha, e sua sogra, que também testaram positivo para a doença.

fotogaleria

Publicidade

"Hoje, infelizmente, teste positivo para Covid-19. Estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue. Peço orações de todos, para Deus abençoar não só a mim, mas à minha mulher, Poliana, e minha sogra, que também foram diagnosticadas. Que deus abençoe todos que estão passando por essa doença e momento difícil", escreveu o cantor.

Por conta do diagnóstico, o show que Leonardo faria em Sorocaba, no interior de São Paulo, no dia 11 de dezembro, foi adiado. "Show que seria modelo de cumprimento às regras da OMS para realização de eventos com distanciamento, uso de máscara e higienização. Espero encontrá-los o quanto antes e, assim que possível, anunciaremos nova data. Deus abençoe a todos", finalizou Leonardo.