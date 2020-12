reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 13:19 | Atualizado 08/12/2020 17:18

Rio - Anitta deixou sua tatuagem de coração no bumbum bem à mostra ao posar deslumbrante para uma campanha de lingerie, da Hope. Com um body vermelho, a Poderosa esbanjou sensualidade em uma foto publicada no Instagram da marca, na última segunda-feira.