Ludmilla vai ao deserto de Dubai reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 14:05 | Atualizado 08/12/2020 17:32

Rio - Em Dubai, Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, conferiram de perto o deserto da região, após curtirem uma noitada. Em seu Instagram Stories, nesta terça-feira, a funkeira confessou que está de ressaca.

"Gente, olha, ontem (segunda-feira) a festa foi boa. Tô passando mal de cachaça. Porém, não deito. Vim parar no deserto e pedi para o moço ir com emoção com o carro", disse.

O problema é que foi com emoção até demais. Lud contou que passou mal durante o passeio. "Tô ferrada, já vomitei. Tô lascada, vai começar uma aventura. Vou vomitar em cima da Brunna", destacou.



"Não chega de beber, não, Deise? Não quis parar", disse a mãe da cantora, Silvana. "Vai rolar nas dunas", brincou ainda Brunna Gonçalves.

No entanto, até que Ludmilla aproveitou o passeio. Ela até 'deu uma voltinha' de camelo.