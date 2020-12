Por O Dia

Rio de Janeiro batendo recordes de internados e mortos por covid. Que bom que o nome do Djonga nas redes é “Deus”, talvez assim ele consiga cuidar da vida dessas pessoas. pic.twitter.com/xBsWaCWGl9 — Lana de Holanda (@lanadeholanda) December 7, 2020

Na ocasião, o músico aparece em meio a uma multidão no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O rapper cantava em um baile de favela na Vila do João, e grande parte do público estava sem máscara de proteção contra a Covid-19.A atitude de Djonga foi parar nos assuntos mais comentados da rede, e o músico recebeu críticas pela aglomeração em plena pandemia.O ocorrido também gerou ameaças ao cantor, que compartilhou no Instagram mensagens que recebeu de um seguidor no Twitter. Segundo Djonga, uma pessoa teria dito que estava na porta da casa do cantor, prestes a "cometer uma atrocidade"."O negócio que rolou lá em casa, do maluco que me ameaçou, já tá resolvido, certo? Resolvemos ontem mesmo. Só postei pra expôr o cara, como ele também fez", esclareceu Djonga nos stories desta terça-feira (09).