Show de Djonga aconteceu no Complexo da Maré Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 09:15 | Atualizado 07/12/2020 13:40

Rio - Em meio ao aumento dos números de casos e das ocupações de leitos de UTI por causa da pandemia da covid-19 , milhares de pessoas se aglomeraram e desrespeitaram medidas de segurança, como distanciamento social e uso de máscaras, por diversos eventos no Rio de Janeiro e na Região Metropolitana.

No Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, uma multidão se reuniu para assistir o show do rapper mineiro Djonga, no último sábado, em um baile na favela Vila do João. Nos vídeos do evento, é possível ver que boa parte do público presente não usava máscara. O cantor ainda chegou a se juntar aos fãs na pista sendo carregado no colo por eles.

Rio de Janeiro batendo recordes de internados e mortos por covid. Que bom que o nome do Djonga nas redes é “Deus”, talvez assim ele consiga cuidar da vida dessas pessoas. pic.twitter.com/xBsWaCWGl9 — Lana de Holanda (@lanadeholanda) December 7, 2020

Já em São Gonçalo, na Região Metropolitana, também houve aglomeração no show do cantor Ferrugem no Espaço Cultural Porto da Pedra, no bairro Porto da Pedra, no sábado. O evento foi previamente divulgado nas redes sociais. A prefeitura não respondeu se houve fiscalização para impedir a festa. No local, muitas pessoas circulavam sem máscara.

Mesmo com proibição, show em São Gonçalo reúne milhares de pessoas: Na página oficial de uma rede social da casa de show, um cartaz anunciava como “confirmada” a atração do cantor de pagode Ferrugem https://t.co/9K9IoYeQWk @saogoncalo_RJ @InformeSG @sbtrio pic.twitter.com/G8dDkArb4c — insta/face @SGOurgente (@SGOurgente) December 6, 2020



Taxa de ocupação de leitos de UTI no SUS é de 92% no Rio

A Prefeitura do Rio informou que a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais - no município é de 92%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 88%. Além disso, a rede municipal possui 918 leitos para o coronavírus. Deste total, 288 são leitos de UTI.

Nas unidades da rede municipal, há 699 pacientes internados, sendo 276 em UTI. A rede SUS na capital tem 1370 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 560 em UTI.

No momento, 394 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 198 para leitos de UTI para a covid.

Neste domingo, o estado do Rio de Janeiro registrou 371.075 casos confirmados e 23.131 óbitos por coronavírus. Nas últimas 24h, foram contabilizadas mais 32 mortes. Há ainda 397 óbitos em investigação e 2.342 foram descartados. Entre os casos confirmados, 340.032 pacientes se recuperaram da doença.