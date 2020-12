Taxa de ocupação de leitos no Rio está em 92% na rede do SUS Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/12/2020 18:14

Rio - A Prefeitura do Rio informou que a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais - no município é de 92%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 88%. Além disso, a rede municipal possui 918 leitos para o coronavírus. Deste total, 288 são leitos de UTI.

Hospitalizações

Publicidade

Nas unidades da rede municipal, há 699 pacientes internados, sendo 276 em UTI. A rede SUS na capital tem 1370 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 560 em UTI.

No momento, 394 pessoas aguardam transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense, sendo 198 para leitos de UTI para a covid.

Publicidade

Neste domingo, o estado do Rio de Janeiro registrou 371.075 casos confirmados e 23.131 óbitos por coronavírus. Nas últimas 24h, foram contabilizadas mais 32 mortes. Há ainda 397 óbitos em investigação e 2.342 foram descartados. Entre os casos confirmados, 340.032 pacientes se recuperaram da doença.