São Paulo — Mara Maravilha foi uma das famosas apresentadoras infantis dos anos 80 e 90. Ao lado de Xuxa, Eliana e Angélica, que Mara alfinetou recentemente , a morena divertiu a criançada até resolver se afastar das telinhas. Em uma live para o Instagram, a funcionária do SBT comentou a decisão de sair da televisão naquela época.

"Estou na memória afetiva da galera especialmente pelo 'Show Maravilha'. Lembram das maravilhas, das borboletinhas, das bananas e do solzinho que ficavam comigo no palco… Tive uma história parecida com a Maisa: quando estava no meu auge e pedi para sair da TV. Foi um momento em que não tinha vontade de estar na TV", Mara comentou.