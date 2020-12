Marco Ricca Divulgação / TV Globo

Rio - Diagnosticado com Covid-19 , Marco Ricca está internado no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. Segundo o hospital, o ator está evoluindo bem, mas segue sem previsão de alta.

"A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca encontra-se internado no CTI do hospital, evoluindo dia a dia com melhora clínica, ainda sem previsão de alta do CTI", informou o boletim médico do ator, enviado pela unidade de saúde, nesta terça-feira.