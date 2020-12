Clara Buarque e Marieta Severo Reprodução

Por iG

Publicado 13/12/2020 12:57

São Paulo - Clara Buarque usou seu Instagram na noite de sábado (12) para comemorar a alta da avó, a atriz Marieta Severo, que estava internada complicações por causa da Covid-19. Fruto da relação de Helena Buarque (filha da atriz com Chico Buarque) e Carlinhos Brown, Clara agradeceu o carinho dos seguidores através de seus stories.

"Que alívio e que alegria. Obrigada de coração a todo mundo que mandou mensagem e energia positiva. Foi um baita susto, mas, graças a Deus, agora ela já está em casa", escreveu a neta de Marieta.

Aos 74 anos, Marieta Severo foi diagnosticada com Covid-19. A atriz chegou a ficar internada por oito dias no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com pneumonia, mas teve alta na manhã deste sábado (12). Segundo informações da assessoria de imprensa da artista, ela vai seguir o tratamento em casa. "Agora só vai ficar descansando. Ainda sente cansaço e tem que tomar medição pra pneumonia. Mas nenhum risco", informou.