Ana Hickmann reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 17:22 | Atualizado 15/12/2020 17:24

Rio - Ana Hickmann usou seu Instagram Stories, nesta terça-feira, para fazer um desabafo sobre o câncer que seu marido, Alexandre Correa, está tratando e para agradecer o carinho dos fãs e amigos.

"Eu preciso agradecer todo mundo. Todas as mensagens que eu e o Alê estamos recebendo no WhatsApp, nas redes sociais e no YouTube. São muitas orações e energias positivas. Muito obrigada. Ele está enfrentando a situação mais difícil da nossa vida. Nunca pensei que enfrentaríamos isso. Mas pela força e pela garra, ele vai vencer. Pela nossa fé e a torcida de vocês, ele já venceu", comentou a apresentadora.