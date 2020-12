Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann reprodução do instagram

Publicado 06/12/2020 14:44

Rio - Lutando contra um câncer no pescoço, Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, contou que já perdeu 12kg, mas que segue confiante em seu tratamento. O empresário de 54 anos tem ido ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se submeter a sessões de quimioterapia e radioterapia.

"Bom dia a todos! Eu estou 12 quilos mais magro, enjoado, com soluço da terra do nunca, mas otimista e confiante que tudo vai dar certo!", escreveu ele, no Instagram, neste domingo.