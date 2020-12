Por O Dia

Publicado 17/12/2020 10:58 | Atualizado 17/12/2020 10:59

Rio - Ludmilla acabou dando um prato cheio para os seus fãs! Após postar uma mensagem enigmática, onde diz ter descoberto "coisa errada" ao mexer no celular de outra pessoa, os seguidores da funkeira têm tentado entender que coisa foi essa e quem é a pessoa envolvida na história. Dentre os enredos mais criativos, um se destaca: Brunna, esposa de Ludmilla, estaria assistindo a série de Anitta, na Netflix . Como é de conhecimento público, as duas cantoras não se bicam e, por isso, Lud teria se decepcionado com a amada.