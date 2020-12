Tatá Werneck AgNews

19/12/2020

Tatá Werneck costuma compartilhar as vivências da maternidade com os seguidores. Ela conta as histórias emocionantes, como ter chorado por duas semanas após o parto, e as engraçadas também. Neste sábado (19), a apresentadora do 'Lady Night' revelou que vestiu uma roupa que comprou para a filha, a pequena Clara Maria.