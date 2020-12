Por iG

Publicado 21/12/2020 11:55

São Paulo - A casa de Stéfani Bays foi assaltada no último domingo . A finalista de "A Fazenda 12" ficou bem, mas levaram o celular dela. Na madrugada do dia seguinte, ela gravou stories no Instagram falando sobre como estava se sentindo e agradeceu a vaquinha que os fãs fizeram para comparar um novo telefone.