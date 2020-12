Marcelo Crivella foi preso na manhã desta terça-feira Reprodução

Por iG

Publicado 22/12/2020 10:54 | Atualizado 22/12/2020 10:57

São Paulo - A prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, na manhã desta terça-feira, fez os humoristas começarem a trabalhar cedo nas redes sociais. Marcelo Adnet foi um dos que mal acordou e já foi direto gravar seus vídeos caseiros e abastecer o Twitter com uma imitação do político, que deixa o cargo oficialmente no dia 1º de janeiro.

Fabio Porchat recorreu ao famoso meme do jogador Daniel Alves ("Perdeu") para comentar o ocorrida na manhã. Depois, ele escreveu no Twitter: "Poxa, a polícia atrapalhou com o Amigo Secreto da Família Crivella nesse natal... Chato isso".