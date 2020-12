Marcela Mc Gowan e Luiza Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 22/12/2020 15:53

A ex-BBB Marcela Mc Gowan está conhecendo melhor a cantora Luiza, que faz dupla com Maurílio. A informação foi dada por Leo Dias que entrou em contato com a assessoria da médica que confirmou o boato. “Elas estão se conhecendo melhor. Nada sério”.

Mc Gowan inclusive está no Maranhão, segundo informações da assessoria, acompanhando alguns shows da dupla Luíza & Maurílio. As duas se conheceram no início de novembro em Maragogi. A cantora já ficou hospedada na casa da ex-BBB.

Publicidade