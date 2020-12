Bianca Andrade Adalto Jr/Divulgação

Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, está grávida, segundo fontes do colunista Leo Dias. O primeiro filho da influenciadora, empresária e ex-participante do 'BBB 20' é fruto de seu relacionamento com o youtuber Fred. Após algumas idas e vindas, o casal está junto desde fevereiro.

Quando estava confinada no 'Big Brother Brasil', Boca Rosa namorava o cantor Diogo Melim. O relacionamento, no entanto, esfriou quando ela ainda estava dentro do reality show da Globo. Hoje, Bianca diz que vive um relacionamento sem rótulos com Fred, mas que está em sua fase mais madura.

Procurada por Leo Dias, a assessoria de imprensa ainda não confirmou a gravidez.