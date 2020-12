Giulia Be Reprodução de internet

A cantora Giulia Be divulgou, nesta terça-feira (22), o making of do clipe 'eu me amo mais', lead single do EP 'solta', lançado no último dia 18.

Com direção geral de Mario e direção criativa de Giulia Be e Fernando D'Araújo, o vídeo foi destravado no Twitter, a partir de meta de hashtag com seus fãs, e já tem quase 1 milhão de visualizações no Youtube. O lançamento mostra a cantora livre, dona de si, falando de amor e de autoestima.

