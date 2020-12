PC Siqueira pede doações nas redes sociais Reprodução Internet

Publicado 23/12/2020 11:30 | Atualizado 23/12/2020 11:35

Rio - Acusado de pedofilia em junho deste ano, o youtuber PC Siqueira contou aos seus seguidores que está vivendo de doações. PC, que voltou à ativa com seu canal em novembro deste ano, pediu ajuda aos internautas para pagar contas e comer.

"Para quem quiser contribuir na causa da minha existência. Estou pagando minhas refeições e contas exclusivamente com doação de quem gosta do meu trabalho", escreveu. Por orientação de seus advogados, PC Siqueira mantém silêncio sobre a acusação de pedofilia.

Em nota, a Segurança Pública de São Paulo confirmou, em novembro, que PS Siqueira segue sobre investigação. "O caso segue em investigação pela 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia, da Divisão de Proteção à Pessoa do DHPP. Detalhes não podem ser passados porque o IP está em segredo de Justiça".

Entenda

No dia 10 de junho deste ano, o perfil Exposed Emo no Twitter divulgou uma troca de mensagens envolvendo PC Siqueira. No print das supostas conversas atribuídas a PC, o youtuber de 34 anos contava a alguém sobre uma amiga que mandava para ele fotos de sua filha de 6 anos.

Um outro vídeo, com áudios que supostamente seriam do youtuber, também circulou nas redes sociais. Nos áudios, a voz atribuída a PC Siqueira fala sobre o vazamento da conversa. No áudio, ele nega as acusações e diz que os prints eram montagens mal feitas.